Москва, 13 мая, 2021, 10:38 — ИА Регнум. В России уровень потребительской инфляции за апрель 2021 года замедлился до 5,52% в годовом выражении, сообщает 13 мая сайт правительства России.

Дарья Антонова ИА REGNUM Инфляция

Ситуация с ценами на социально значимые товары обсуждалась на межведомственном совещании, которое провёл первый вице-премьер Андрей Белоусов.

Цены на продовольственные товары также стабилизируются — рост цен за годовой период по данным на 4 мая 2021 года составил 6,6%, тогда как в марте его уровень на отметке 7,6%.

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Цены на плодоовощную продукцию в апреле выросли на 1%, что ниже обычной динамики. На другое продовольствие произошло снижение с 1,2% в марте до 0,7% в апреле.

«Особого внимания все ещё требует ряд позиций, в том числе яйца, гречневая крупа, пшеничный хлеб и подсолнечное масло, сахар», — подчеркнули в правительстве.

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Для стабилизации цен используются помимо уже применяемых мер экономические инструменты регулирования — льготные кредиты от 1% до 5% производителям сахара на закупку сахарной свёклы. Мукомолам помогают возместить часть затрат на приобретение пшеницы, хлебопёкам — на реализацию продукции. Также завершается работа по созданию зернового демпфера, приняты решения по формированию демпфера по подсолнечному маслу и семенам подсолнечника.

Белоусов поручил ускорить работу по созданию механизма анализа цен на мировых рынках для оценки возможного влияния их на внутренний рынок.

Как сообщало ИА REGNUM, уровень инфляции с начала 2021 года в Воронежской области составил 3,4%, тогда как за тот же период 2020 года — 3%. Данные 13 мая предоставили в пресс-службе Воронежстата.