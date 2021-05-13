Джакарта, , 10:38 — REGNUM Министр иностранных дел Индонезии Ретно Марсуди заявила, что Израиль слишком долго ущемлял права палестинского народа и нации, сообщает Sindonews.

«Слишком долго права палестинского народа и нации были ущемлены. Индонезия будет продолжать бороться вместе с палестинским народом за свои права», — заявила глава МИД Индонезии.

Индонезия критикует распространение напряженности и насилия в секторе Газа, что привело к появлению десятков ни в чем не повинных мирных жителей.

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