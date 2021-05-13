Элиста, , 10:34 — REGNUM В Республике Калмыкия зарегистрирован ещё один случай смерти среди пациентов с COVID-19, сообщает региональный оперштаб 13 мая.

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За весь период пандемии в Калмыкии зарегистрировано 359 летальных исходов среди пациентов с коронавирусом.

ИА REGNUM сообщало, что за последние сутки в Калмыкии положительный результат теста на коронавирус получили 14 человек.

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