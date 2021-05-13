Москва, , 10:34 — REGNUM Один ребёнок из девяти доставленных в Москву пострадавших при нападении на школу в Казани находится в крайне тяжелом состоянии. Об этом сообщает «Интерфакс» со ссылкой на источник.

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По его словам, речь идет о девятилетнем мальчике, сейчас за его жизнь борются медики. Ещё четверо пострадавших находятся в тяжелом состоянии.

Как сообщало ИА REGNUM, 11 мая на школу в Казани было совершено вооруженное нападение. В результате погибли девять человек — семь школьников и двое учителей. Все погибшие были похоронены 12 мая, в Татарии объявлен день траура. В настоящее время в больницах остаются 22 пострадавших. Напавшего арестовали на два месяца, ему грозит пожизненное заключение.