Вашингтон, , 10:36 — REGNUM Общее число выявленных на планете Земля подтвержденных случаев заражения коронавирусом на сегодняшний день превысило 160 миллионов. Об этом 13 мая сообщает американский университет Джонса Хопкинса, занимающийся сбором медицинской статистики в стране и в мире.

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По данным университета, по состоянию на 10:00 мск в мире было выявлено 160 469 865 заразившихся SARS-CoV-2.

При этом уточняется, что в наибольшей степени от коронавируса пострадали США (32 814 943 заразившихся), Индия (23 703 665) и Бразилия (15 359 397).

Также указывается, что на данный момент на планете суммарное количество летальных исходов от COVID-19 выросло до 3 321 823.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее стало известно, что второй медицинский регулятор Соединённых Штатов CDC одобрил вакцину от COVID-19 производства Pfizer для подростков 12−15 лет.