Черкесск, , 10:33 — REGNUM Сотрудники полиции обнаружили автомат Калашникова у жителя Карачаево-Черкесии. Мужчина признался, что оружие ему досталось в наследство от деда, сообщили 13 мая в пресс-службе регионального управления МВД.

Информацию о том, что в ауле Псыж у одного их жителей хранится автомат, поступила в центр по борьбе с экстремизмом МВД по региону. При обследовании помещения на территории частного участка оружие было найдено в вагончике, принадлежавшем 34-летнему жителю города Черкесска.

«Он дал признательные показания и пояснил, что автомат в 2009 году ему передал его дедушка незадолго до своей смерти», — говорится в сообщении пресс-службе МВД.

Автомат был изъят из незаконного оборота, а его владелец стал фигурантом уголовного дела. Ему избрана мера пресечения в виде подписки о невыезде и надлежащем поведении.