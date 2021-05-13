Стокгольм, , 10:32 — REGNUM Израиль и палестинское движение ХАМАС должны немедленно прекратить насилие в отношении друг друга. С таким призывом выступила министр иностранных дел Швеции Анн Линде.

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"С обеих сторон звучат очень резкие слова ненависти. В краткосрочной перспективе это должно быть немедленно прекращено», — подчеркнула она в интервью Шведскому радио.

Далее, по её словам, в долгосрочной перспективе, надо разрешить сам конфликт, прекратить оккупацию, остановить теракты из Газы и выйти на принцип двух государств.

Линде возложила на Израиль особую ответственность в конфликте с палестинскими радикалами, базирующимися в секторе Газе. Действующий председатель ОБСЕ призвала руководство страны не выселять палестинцев из их домов, в которых они проживают уже десятки лет, и указала на необходимость решения конфликта с участием обеих сторон.

Как сообщало ИА REGNUM, очередное обострение палестино-израильского конфликта произошло на прошлой неделе. С 10 мая не прекращается обмен ракетными ударами между израильской армией и палестинскими группировками в секторе Газа.

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По последним данным министерства здравоохранения анклава, количество жертв ударов авиации армии Израиля по территории сектора Газа увеличилось до 69. В их числе 17 детей и восемь женщин. Ещё 390 получили ранения.