Воронеж, , 10:32 — REGNUM Уровень инфляции с начала 2021 года в Воронежской области составил 3,4%, тогда как за тот же период 2020 года — 3%. Данные 13 мая предоставили в пресс-службе Воронежстата. В апреле 20 221 года индекс потребительских цен в регионе составил 101,1%, это соответствует уровню 2020 года.

Цены на продовольственные товары в апреле по сравнению с декабрем 2020 года выросли на 5,1% (годом ранее — 4,3%). За апрель по сравнению с мартом цены на продукты питания выросли на 1,4%. Так, значительно выросли цены на куриные яйца, картофель и почти все виды овощей, рост составил от 7% до почти 26%. В апреле стоимость условного (минимального) набора продуктов питания в расчете на месяц составила 4239 рублей — это на 11,1% выше, чем в декабре 2020 года.

Цены на непродовольственные товары в апреле 2021 года по сравнению с декабрем 2020 года выросли на 3,8%, тогда как годом ранее рост составил 1,9%. В апреле рост цен составил 1,4%: среди подорожавших товаров — табачные изделия, автомобильные шины, женская обучь и одежда, велосипеды, металлочерепица и пиломатериалы. Цены и тарифы на услуги с начала года повысились на 0,3%. В апреле по сравнению с предыдущим месяцем индекс цен и тарифов на услуги составил 100,2%.