Улан-Удэ, , 10:32 — REGNUM В Бурятии с начала 2021 года зарегистрировано 213 дорожно-транспортных происшествий, что на 15,3% меньше аналогичного периода прошлого года. В результате погибли 24 человека (за январь-апрель 2020 года — 25), сообщили корреспонденту ИА REGNUM в пресс-службе МВД по региону.

В каждой десятой аварии пострадали дети в возрасте до 16 лет. Виновниками большинства аварий стали водители, которые спровоцировали 182 ДТП и гибель 17 человек.

«В 38 авариях автомобилисты находились в нетрезвом виде. Результатом безответственного поведения стала гибель 9 и травмирование 48 участников дорожного движения», — отметили в ведомстве.

Пешеходов признали виновными в 28 ДТП, причём в десяти случаях они были в нетрезвом состоянии.

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