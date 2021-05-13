Томск, , 10:32 — REGNUM В связи с повышением пожарной опасности особый противопожарный режим (ОПР) введён с 13 по 17 мая в Асиновском, Зырянском, Кожевниковском, Первомайском, Тегульдетском, Томском и Шегарском районах Томской области. Об этом ИА REGNUM сообщили в администрации региона.

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Запрещено разводить огонь, проводить пожароопасные работы, выжигать сухую траву и так далее.

Губернатор Томской области Сергей Жвачкин поручил усилить контрольно-надзорные мероприятия на землях лесного фонда региона. Патрулирование населённых пунктов и прилегающих лесов станет ежедневным. Нарушителям грозят штрафы.

За прошедшие сутки в Томской области потушили семь лесных пожаров на общей площади 64,7 га в Асиновском, Зырянском, Томском и Шегарском районах. В регионе установился высокий класс пожарной опасности (4,5).

Как сообщало ИА REGNUM, в Красноярском крае 13 мая зарегистрировано семь лесных пожаров на территории 40,4 га в семи районах.

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