Северодвинск, Архангельская область, , 10:31 — REGNUM Архангельские следователи выясняют обстоятельства гибели двух мужчин — их тела были обнаружены в Северодвинске накануне, 12 мая.

Как сообщили корреспонденту ИА REGNUM в СУ СКР по Архангельской области и НАО, тела мужчин 38 и 56 лет были обнаружены в бытовке, расположенной в Школьном переулке.

«По предварительной версии, одной из причин смерти могло стать отравление спиртосодержащей жидкостью», — отметили в ведомстве.

Как сообщало ИА REGNUM, в Челябинской области от отравления алкоголем погибли три человека.