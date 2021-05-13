Элиста, , 10:31 — REGNUM В Калмыкии за последние сутки зарегистрировано 14 случаев заражения коронавирусом, сообщает региональный оперштаб 13 мая.

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На лечении в ковидных стационарах находятся 144 пациента, десять из них — в тяжёлом состоянии. Режим самоизоляции соблюдают 257 жителей республики.

За весь период пандемии положительный результат теста на коронавирус получили 20 602 жителя Калмыкии, выписаны с выздоровлением 19 913 человек.

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