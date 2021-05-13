Киев, , 10:35 — REGNUM Президент Украины Владимир Зеленский предложил своему румынскому коллеге Клаусу Йоханнису присоединиться к декларации о поддержке стремления Украины стать членом Евросоюза. Об этом сообщила 12 мая пресс-служба офиса президента Украины.

«Глава государства представил своему коллеге украинскую инициативу по поддержке государствами-членами ЕС будущего членства Украины в Европейском союзе и призвал присоединиться к ряду стран, президенты которых уже подписали такие двусторонние документы с Украиной», — сказано в сообщении.

Зеленский отметил, что таким образом Румыния сделает весомый вклад в евроинтеграцию Украины.

Отметим, ранее данную декларацию подписали лидеры Польши и Латвии.

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Как сообщало ИА REGNUM, ранее посол ЕС на Украине Матти Маасикас подчеркнул, насколько важно Украине провести судебную реформу. По его словам, отсутствие судебной реформы в первую очередь отпугивает инвесторов, потенциально готовых вкладывать деньги в Украину.

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