Киев, 13 мая 2021, 10:35 — REGNUM Президент Украины Владимир Зеленский предложил своему румынскому коллеге Клаусу Йоханнису присоединиться к декларации о поддержке стремления Украины стать членом Евросоюза. Об этом сообщила 12 мая пресс-служба офиса президента Украины.
Зеленский отметил, что таким образом Румыния сделает весомый вклад в евроинтеграцию Украины.
Отметим, ранее данную декларацию подписали лидеры Польши и Латвии.
Читайте также: Главы Украины и Латвии подписали декларацию о европейской перспективе Киева
Как сообщало ИА REGNUM, ранее посол ЕС на Украине Матти Маасикас подчеркнул, насколько важно Украине провести судебную реформу. По его словам, отсутствие судебной реформы в первую очередь отпугивает инвесторов, потенциально готовых вкладывать деньги в Украину.
Читайте ранее в этом сюжете: В ЕС назвали самую важную реформу для Украины