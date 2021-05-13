Ванджу, , 10:32 — REGNUM 13 мая в Южной Корее зафиксировали подземные толчки. Об этом сообщает Yonhap News со ссылкой на представителей метеорологической службы страны.

Согласно опубликованным данным, землетрясение магнитудой 2,0 произошло в 06:04 по местному времени в 15 км к востоку от уезда Ванджу провинции Чолла-Пукто. Эпицентр залегал на глубине 10 км.

Представители метеорологической службы Южной Кореи сообщили: «Несмотря на то, что вибрации были ощутимы, они недостаточно велики, чтобы нанести ущерб».

Как сообщало ИА REGNUM, в начале мая к востоку от города Мирян провинции Кёнсан-Намдо произошло землетрясение магнитудой 2,1.