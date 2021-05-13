Кострома, , 10:45 — REGNUM В Костроме в результате столкновения автомобилей «Kia» и «Datsun» пострадали семь человек. Об этом корреспонденту ИА REGNUM сообщили в управлении ГИБДД по Костромской области.

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Инцидент произошёл в 21.05 12 мая в районе дома No31 на улице Кинешемское шоссе. Водитель, управлявший автомобилем «Datsun», выехал на полосу встречного движения и совершил столкновение с «Kia».

В результате столкновения пострадали семь человек, в том числе 4-летний пассажир «Kia». Госпитализация потребовалась четырём из них — 30-летнему водителю машины «Datsun», его пассажирам и пассажирке автомобиля «Kia».

По поводу аварии начата проверка. Окончательный ответ о причинах столкновения и виновниках ДТП дадут автоинспекторы.