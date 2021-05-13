Кострома, 13 мая, 2021, 10:45 — ИА Регнум. В Костроме в результате столкновения автомобилей KIA и Datsun пострадали семь человек. Об этом корреспонденту ИА REGNUM сообщили в управлении ГИБДД по Костромской области.

Группа «ДТП Кострома» ВКонтакте Авария

Инцидент произошёл в 21:05 12 мая в районе дома №31 на Кинешемском шоссе. Водитель, управлявший автомобилем Datsun, выехал на полосу встречного движения и совершил столкновение с KIA.

В результате столкновения пострадали семь человек, в том числе 4-летний пассажир KIA. Госпитализация потребовалась четырём из них — 30-летнему водителю машины Datsun, его пассажирам и пассажирке автомобиля KIA.

По поводу аварии начата проверка. Окончательный ответ о причинах столкновения и виновниках ДТП дадут автоинспекторы.