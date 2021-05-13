Москва, , 10:28 — REGNUM Задача России — найти оптимальную модель существования общества взамен нынешней, которая строится только на деньгах, заявил политолог Сергей Михеев в эфире ток-шоу «Вечер с Владимиром Соловьёвым» на телеканале «Россия 1».

«Когда мы говорим, а что же с этой молодежью? А все с ней в порядке. Ей 30 лет говорили, что индивидуальный успех — это все. А что такое индивидуальный успех? Это деньги! Все, они теперь говорят только про деньги. Посмотрите на тех же оппозиционеров. Все время деньги надо… В этом плане, наши оппозиционеры ничем внутренне не отличаются от многих чиновников, с которыми борются», — заявил Михеев.

По его словам, что задача России в XXI веке — найти многогранную и оптимальную резонирующую с глубинных архетипом русского человека модель жизни общества, включающую в себя и политику, и экономику, и культуру, и информацию.

О также отметил, что задача не в том, чтобы возвращаться в какое-то прошлое, а в том, чтобы взять из него все ценное и двигаться с этим наследством в будущее. А какие кто законы напишет — дело десятое.