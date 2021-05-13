Москва, 13 мая 2021, 10:28 — REGNUM Задача России — найти оптимальную модель существования общества взамен нынешней, которая строится только на деньгах, заявил политолог Сергей Михеев в эфире ток-шоу «Вечер с Владимиром Соловьёвым» на телеканале «Россия 1».
По его словам, что задача России в XXI веке — найти многогранную и оптимальную резонирующую с глубинных архетипом русского человека модель жизни общества, включающую в себя и политику, и экономику, и культуру, и информацию.
О также отметил, что задача не в том, чтобы возвращаться в какое-то прошлое, а в том, чтобы взять из него все ценное и двигаться с этим наследством в будущее. А какие кто законы напишет — дело десятое.