Владивосток, , 10:32 — REGNUM В Приморье за четыре года значительно нарастили темпы строительства мостов. Так, если в 2018 году не было построено ни одного такого объекта, то в 2021 году планируется возвести 11 новых мостовых переходов, сообщили корреспонденту ИА REGNUM 13 мая в пресс-службе регионального правительства.

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«Сейчас в строительстве находятся 14 мостов, 11 будут готовы к сдаче в этом году. Набираются опытом подрядные организации, совершенствуются технологии, которые позволяют быстро собирать конструкции», — сказал губернатор Олег Кожемяко.

Как сообщало ИА REGNUM, работники муниципального унитарного предприятия «Моген-Бурен» из села Кызыл-Хая собственными силами построили новый мост через реку Моген-Бурен. Старый мост был снесён наводнением в апреле 2021 года.