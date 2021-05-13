Денвер, США, , 10:32 — REGNUM Неподалеку от города Денвер (США) в воздухе столкнулись два небольших самолета. Об этом 13 мая сообщает Национальный совет США по безопасности на транспорте (NTSB).

«NTSB проводит расследование в связи со столкновением в воздухе 12 мая 2021 года самолетов Metroliner и Cirrus около Денвера, штат Колорадо», — говорится в сообщении.

Также отмечается, что в результате происшествия никто не пострадал.

«По предварительным данным, столкновение произошло, когда самолеты производили посадку», — указывается в сообщении.

При этом, по данным местной противопожарной службы, один из самолетов после данного инцидента совершил жесткую посадку, а второй — благополучно приземлился в аэропорту Centennial.

Как сообщало ИА REGNUM, 12 мая на Ямале успешно приземлился самолёт с повреждённым двигателем.