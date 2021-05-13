Оренбург, , 10:27 — REGNUM В Оренбурге построят новый ледовый дворец спорта с двумя аренами. В настоящее время выбирают участок для строительства. Об этом министр физической культуры и спорта Оренбургской области Сергей Салмин сообщил на встрече с журналистами.

В 2021 году начнется разработка проекта нового спортивного объекта. На эти цели уже выделены денежные средства.

Планируется, что спорткомплекс будет рассчитан на 516 человек. Параметры ледового дворца позволят проводить соревнования всероссийского масштаба. Одна арена будет предназначена для хоккеистов, другая — для фигурного катания.