Горно-Алтайск, , 10:26 — REGNUM В Республике Алтай подтвердили два новых случая «ассоциированной смерти» пациентов с коронавирусом. Как сообщили корреспонденту ИА REGNUM в пресс-службе регионального оперативного штаба, в апреле скончались 76-летний житель и 81-летняя жительница Горно-Алтайска.

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«По заключению патологоанатомов, в обоих случаях смерть наступила в результате других форм тяжёлых заболеваний, усилившихся на фоне коронавирусной инфекции», — отметили в штабе.

Таким образом, всего за время пандемии в регионе жертвами коронавируса стали 271 человек. 233 из них скончались непосредственно от COVID-19, остальные умерли по иным причинам на фоне заражения.