Сеул, , 10:31 — REGNUM Компания Hyundai планирует представить на авторынке обновленный кроссовер Palisade в 2022 году. Об этом сообщается на сайте The Koreancar Blog.

Кроме того, в следующем году корейская компания Hyundai может выпустить новые ix35, Sonata, Grandeur, новый электрокроссовер для китайского рынка и электрическую версию Genesis GV70.

Отмечается, что экстерьер обновленного Hyundai Palisade получит минимальные изменения. Внутри новинка будет оснащена современной мультимедийной системой с большим дисплеем.

По предварительным данным, обновленный Palisade получит вместо атмосферного шестицилиндрового мотора на 3,8 л турбированный V4 объёмом 2,5 л.

Напомним, актуальная версия Hyundai Palisade была выпущена в 2020 году. Под капотом модели стоит бензиновый 249-сильный мотор объёмом 3,5 л или дизельный агрегат на 2,2 л производительностью 200 л. с.

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