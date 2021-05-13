Санкт-Петербург, , 10:45 — REGNUM В Республике Карелия за минувшие сутки выявлено 46 новых носителей коронавирусной инфекции, что на два человека больше, чем сутками ранее. Незначительный рост коронавирусной статистики наблюдается с первых дней после окончания майских праздников. Об этом 13 мая сообщили в региональном оперативном штабе.

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Всего с начала пандемии в республике выявлено 46 297 инфицированных, из них 44 458 человек выздоровели, в том числе 42 человека были выписаны за последние сутки.

«Число выявленных случаев коронавирусной инфекции в Карелии — 7539,4 случая на 100 тысяч населения, по России этот показатель составляет 3342,5 случая, по Северо-Западу — 5843,7», — указали в оперштабе.

От COVID-19 за время пандемии скончались 502 жителя Карелии, в том числе три новых летальных исхода были зарегистрированы за последние сутки. В Питкярантской ЦРБ скончался житель деревни Ряймяля 1953 года рождения, в Республиканской инфекционной больнице скончались женщина 1947 года рождения и мужчина 1949 года рождения — жители Петрозаводска. «Все трое пациентов имели сопутствующие хронические заболевания», — уточнили в оперштабе.

С апреля 2020 года в Карелии с внебольничной пневмонией (без подтвержденного COVID-19) были госпитализированы 5967 пациентов, из них 139 человек умерли (с учетом пациентов, госпитализированных ранее указанного периода).

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