Пенза, , 10:49 — REGNUM Во всех муниципальных общеобразовательных учреждениях Пензы 22 мая пройдет последний звонок. В целях соблюдения общественного порядка, защиты нравственности, здоровья, прежде всего несовершеннолетних, пропаганды здорового образа жизни будет ограничена продажа алкоголя, сообщает пресс-служба городской администрации.

В этот день в период с 8:00 до 23:00 (мск) руководителям организаций и индивидуальным предпринимателям рекомендовано выполнять требования законодательства по обороту алкогольной и спиртосодержащей продукции.

Для выявления нарушений будут созданы оперативные группы с участием сотрудников полиции.

ИА REGNUM напоминает, в столице Бурятии введут запрет на продажу алкоголя 22 мая, в день «Последнего звонка» в школах и в Международный день защиты детей 1 июня.

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