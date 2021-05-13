Таганрог, Ростовская область, , 10:25 — REGNUM Губернатор Ростовской области Василий Голубев потребовал ускорить разработку проекта Пушкинской набережной в Таганроге. В ходе рабочей поездки в приморский город он раскритиковал муниципальные власти за нерасторопность.

«Проект реконструкции Пушкинской набережной должен быть подготовлен в этом году, иначе не получится войти с ним в бюджет будущего года», — сказал глава региона.

Голубев также ознакомился с ходом ремонта дороги на улице Петровской. Подрядчик заверил, что работы на участке будут завершены до конца июня 2021 года. Здесь заменены водопроводные сети, проведена санация коллектора. Однако асфальт необходимо заменить на всём протяжении транспортной артерии.

Также с таганрогскими властями были подняты вопросы благоустройства, создания новых рекреационных зон, обустройства газонов и клумб, демонтажа рекламных щитов и нестационарных объектов.