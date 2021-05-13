Волгоград, , 10:55 — REGNUM Новую школу начнут строить в 2021 году в посёлке Отрадное городского округа — город Михайловка Волгоградской области. Проект получил положительное заключение госэкспертизы, сообщили ИА REGNUM 13 мая в пресс-службе администрации региона.

В трёхэтажном здании разместятся 15 классов, спортивный и актовый залы, профильные мастерские, библиотека, буфет с обеденным залом и медицинский блок. Рабочие пространства также адаптируют для детей с ограниченными физическими возможностями. Учебное заведение на 250 мест построят в рамках регионального проекта «Современная школа» нацпроекта «Образование». Строительные работы начнутся после определения на открытых торгах подрядчика.

Срок сдачи объекта — май 2022 года.