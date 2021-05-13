Варшава, , 10:21 — REGNUM Комиссия Сейма Польши по иностранным делам выдвинула руководителя Бюро международной политики при президенте республики Кшиштофа Щерского на должность посла Польши при ООН. Теперь его кандидатуру должен утвердить президент Анджей Дуда. Об этом сообщает Polskie Radio.

Пост посла Польши в ООН освободится 1 июня текущего года. Это произойдет в связи с тем, что теперешний постоянный представитель республики Йоанна Вронецкая покинет данный пост и вступит в должность посланника Организации Объединенных Наций в Ливане.

Кшиштоф Щерский — один из ближайших соратников президента Польши. С начала первого срока полномочий Анджея Дуды он занимает должность главы канцелярии президента. С весны текущего года он также возглавил совещательный орган при президенте — Бюро международной политики.

По образованию Кшиштоф Щерский — специалист по международным отношениям. Является профессором Ягеллонского университета.