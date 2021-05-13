Москва, 13 мая 2021, 10:21 — REGNUM Не деньги и не материальное благосостояние заставили «казанского стрелка» сделать то, что он совершил, а нечто более глубокое, что прорывается наружу, когда все пытаются залить деньгами, заявил политолог Сергей Михеев в эфире ток-шоу «Вечер с Владимиром Соловьёвым» на телеканале «Россия 1».
По его словам, невозможно, объясняя людям что-то, постоянно забивать им голову одними лишь деньгами, хоть это и является важным фактором. Но куда важнее понять, что настоящая элита должна задавать обществу морально-нравственные ориентиры. Поэтому законопроектами, которые сейчас усиленно пытается плодить российская власть, ситуацию не изменят.