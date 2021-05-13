Москва, , 10:21 — REGNUM Не деньги и не материальное благосостояние заставили «казанского стрелка» сделать то, что он совершил, а нечто более глубокое, что прорывается наружу, когда все пытаются залить деньгами, заявил политолог Сергей Михеев в эфире ток-шоу «Вечер с Владимиром Соловьёвым» на телеканале «Россия 1».

«Говорят только о деньгах, рассматривают все как коммерческий проект… Мы говорим, что целью нашего государства должен стать постоянный рост благосостояния. Я не против благосостояния, но это хороший план для свинофермы. А так как человек — не свинья, ему кроме благосостояния нужно еще что-то. Я думаю, что у казанского стрелка с благосостоянием все плюс-минус, нормально было. Не благосостояние стало для него тем толчком, что заставило его сделать то, что он сделал. Хватит об этом постоянно говорить», — заявил Михеев.

По его словам, невозможно, объясняя людям что-то, постоянно забивать им голову одними лишь деньгами, хоть это и является важным фактором. Но куда важнее понять, что настоящая элита должна задавать обществу морально-нравственные ориентиры. Поэтому законопроектами, которые сейчас усиленно пытается плодить российская власть, ситуацию не изменят.