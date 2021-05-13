Нарьян-Мар, , 10:20 — REGNUM В Ненецком автономном округе после нефтеразлива на Ошском месторождении возбудили уголовное дело. Об этом корреспонденту ИА REGNUM сообщили в СУ СКР по Архангельской области и НАО.

ЧП произошло 11 мая из-за разгерметизации напорного нефтепровода. Дело возбудили по ст. 246 УК РФ (нарушение правил охраны окружающей среды при производстве работ).

В настоящее время проводятся следственные действия, направленные на установление всех обстоятельств совершенного преступления. Для осмотра места происшествия организован выезд следственно-оперативной группы.

Как сообщало ИА REGNUM, нефтеразлив на Харьягинском месторождении (НАО) стал причиной ввода режима ЧС на территории Коми.