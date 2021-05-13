Иерусалим, , 10:26 — REGNUM Армия обороны Израиля с начала эскалации конфликта атаковала около 600 военных целей на территории сектора Газа. Об этом 13 мая сообщил на брифинге пресс-секретарь израильской армии Йонатан Конрикус.

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«Число военных целей, по которым ударила армии обороны Израиля, общее число сейчас составляет порядка 600 целей в секторе Газа», — сказал он.

Также Конрикус уточнил, что все данные цели принадлежат палестинским организациям.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее пресс-секретарь израильской армии Йонатан Конрикус заявил, что с начала обострения конфликта из сектора Газа по территории Израиля было выпущено не менее 1600 ракет.