Курган, , 10:18 — REGNUM В Курганской области в 2021 году будет реализовано 447 инвестиционных проектов на общую сумму 66,8 млрд рублей. Об этом сообщает пресс-служба главы региона.

По реализации проектов планируется создание семи тысяч рабочих мест.

С 1 мая расширены категории инвестиционных проектов, на которые предприниматели могут получить микрозаймы под 0,1% и 3% годовых. Такие кредиты будут выдаваться для приобретения автобусов, торгового оборудования, животных и птиц. На начало мая выдано 18 микрозаймов на общую сумму 45,7 млн руб.

Кроме того, в Курганской области предпринимателям возмещается часть затрат на уплату первого взноса при заключении договора лизинга. Субсидия может достигать 50 миллионов рублей. В 2020 году данной мерой поддержки воспользовались 104 предприятия региона.