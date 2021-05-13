Токио, , 10:20 — REGNUM Глава Национальной службы разведки Южной Кореи Пак Чи Вон провел 12 мая встречу с премьер-министром Японии Ёсихидэ Суга. Об этом сообщает Yonhap News со ссылкой на дипломатический источник.

По данным источников, встреча состоялась после трехсторонних переговоров глав спецслужб Южной Кореи, США и Японии.

В ходе встречи Пак Чи Вон отметил, что отношения между странами «не должны оставаться такими, как сейчас», подчеркнув необходимость и готовность Сеула нормализовать отношения между странами. В свою очередь, Суга согласился со словами представителя Южной Кореи.

Отмечается, что глава Национальной службы разведки Южной Кореи также провел телефонные переговоры с генеральным секретарём правящей Либерально-демократической партии Японии Тосихиро Никаи.