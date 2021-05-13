Москва, , 10:16 — REGNUM 12 мая посол Польши в России Кшиштоф Краевский в Книге соболезнований выразил сочувствие родным и близким тех, кто погиб во время массового убийства в одной из школ Казани 11 мая. Дипломат также возложил цветы у здания представительства Татарии в Москве. Об этом он сообщил на своей странице в соцсети Twitter.

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»Мы выражаем искренние соболезнования родным и близким погибших в результате стрельбы в казанской школе», — говорится в сообщении.

Как передавало ИА REGNUM, 11 мая 19-летний мужчина ворвался в одну из школ Казани и застрелил семерых учеников, учителя и сотрудника школьной администрации. Десятки находившихся в здании людей были ранены.