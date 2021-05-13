Барнаул, , 10:16 — REGNUM В Алтайском крае сельчане уже вынуждены покупать еду в долг. Об этом корреспонденту ИА REGNUM сообщил депутат Топчихинского райсовета Вячеслав Лаптев, комментируя слова главы российского правительства Михаила Мишустина, назвавшего причиной роста цен жадность отдельных производителей и торговых сетей.

Парламентарий также отметил, что в регионе открыто более 40 дискаунтеров крупнейшей в РФ сети «Светофор», а самым ходовым товаром там являются обрезанные, почти без мяса, свиные ребра по 170 рублей за килограмм и замороженный «стейк индейки на кости» по 208,90 рубля за килограмм. Впрочем, не все сельские жители могут даже такой белок себе позволить.

Местный предприниматель Александр Разин подтвердил, что просить товары в долг стали гораздо чаще.

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Как сообщало ИА REGNUM, о том, что одной из причин роста цен на социально значимые продукты в России стала жадность, премьер-министр РФ Михаил Мишустин заявил 12 мая: в ходе ежегодного отчёта правительства в Государственной думе.

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