Сестрорецк, Санкт-Петербург, , 10:22 — REGNUM Прокуратура Курортного района Санкт-Петербурга организовала проверку обстоятельств смерти пятимесячного мальчика в городе Сестрорецке. По предварительной версии, ребенка до смерти забила собственная мать. Об этом 13 мая сообщили в пресс-службе ведомства. Одновременно доследственную проверку ведет Следственный комитет.

Напомним, в ночь на 13 мая в дежурную часть поступило сообщение от 41-летнего отца ребенка, который вернулся домой и обнаружен в квартире в СНТ «Разлив» пьяную 35-летнюю сожительницу и тело пятимесячного сына.

«В настоящее время прокуратура изучает условия жизни и воспитания ребенка, а также проверяет деятельность уполномоченных органов, в том числе на предмет соблюдения требований федерального законодательства в части полноты работы, проводимой с семьей», — сообщили в прокуратуре.

По результатам проверки будут приняты исчерпывающие меры прокурорского реагирования. Кроме того, прокуратура поставила на контроль ход и результаты процессуальной проверки, проводимой правоохранительными органами по данному факту.

В отношении женщин решается вопрос о возбуждении уголовного дела. Как сообщает ГСУ СКР по Санкт-Петербургу, следователи начали проверку. На теле мальчика, родившегося 24 декабря 2020 года, специалисты не нашли внешних признаков насильственной смерти.

В настоящее время осмотрено место происшествия, выполняются необходимые мероприятия, направленные на установление всех обстоятельств происшедшего, назначена судебно-медицинская экспертиза с целью установления причины смерти ребенка.

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