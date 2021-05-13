Саратов, , 10:23 — REGNUM Беспрецедентные меры безопасности в связи с проведением последних звонков должны быть соблюдены в Саратовской области. Соответствующую задачу поставил губернатор Валерий Радаев.

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Помимо работы по усилению пропускного режима во всех образовательных учреждениях региона, необходимо мобилизовать психологическую службу, расширив функции школьных психолог. Этот вопрос будет решен после получения предложений экспертного сообщества. Радаев поручил подчиненным заниматься всеми вопросами, связанными с безопасностью школьников, включая и влияние соцсетей.

Последний звонок в саратовских школах прозвучит 22 мая. «Меры безопасности должны быть беспрецедентными с четко отработанным алгоритмом. Строгое соблюдение всех установок Роспотребнадзора», — заявил Радаев.

ИА REGNUM напоминает, в Саратовской области для выпускников школ мероприятие «Последний звонок» пройдет в очном формате. Малокомплектные школы смогут пригласить обучающихся разных классов, а также родителей выпускников. В крупных школах, где разместить учеников с учетом социальной дистанции невозможно, присутствовать на торжественной линейке смогут только выпускники и их родители. Также в таких школах рекомендуется проводить торжественную линейку для 9-х и 11-х классов отдельно.

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