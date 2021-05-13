Грозный, , 10:13 — REGNUM В преддверии мусульманского праздника Ураза-байрам Чеченский общественный фонд имени Ахмата-Хаджи Кадырова провел благотворительные акции в Сирии и в Бангладеш. Для малоимущих и нуждающихся в этих государствах состоялись ифтары и розданы продуктовые наборы. Об этом 12 мая сообщил глава Чечни Рамзан Кадыров.

По его словам, более 100 тыс. жителей городов Дамаск, Алеппо, Хомс и других населенных пунктов Сирии были приглашены на ифтары. Среди участников ужинов разговения после поста были преимущественно нуждающиеся — инвалиды, сироты, беженцы.⠀В государстве Бангладеш состоялась выдача продуктовых наборов для нескольких тысяч человек — представителей народа рохинджа, бежавших из Мьянмы из-за гонений по религиозным мотивам со стороны представителей властей. Как подчеркнул Кадыров, эти люди «остались без средств к существованию и как никогда нуждаются в нашей заботе».

Читайте также: На помощь народу рохинджа Чечня направит около $800 тыс