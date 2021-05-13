Сан-Хосе, США, , 10:13 — REGNUM «Вегас Голден Найтс» одержал победу над «Сан-Хосе Шаркс» в матче регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги (НХЛ). Встреча завершилась со счётом 6:0.

В составе «Вегаса» дубль оформил нападающий Дилан Сикура. Ещё по шайбе забросили Алекс Пьетранджело, Киган Колесар, Уильям Каррье и Джонатан Маршессо.

Российский вратарь «Сан-Хосе» Алексей Мельничук пропустил шесть шайб, отразив при этом 38 бросков из 44.

«Вегас» идёт на первом месте в Западном дивизионе, на счету команды 82 очка. «Сан-Хосе» стал седьмым с 49 очками. «Вегас» обеспечил себе выход в плей-офф НХЛ, «Сан-Хосе» остался за бортом турнира.

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