Москва, , 10:13 — REGNUM В Москве протестирован «умный костюм» строителя для контроля хода строительных работ. Испытания проводились с января по март 2021 года на одной из строительных площадок, сообщили в Стройкомплексе.

Апробированы методика и специализированное программное обеспечение с применением методов искусственного интеллекта для оценки производительности труда по специальностям «каменщик» и «сварщик».

«Умный костюм» поможет сделать работу строителей более безопасной. Он передает информацию о движениях строителей на сервер с шести сенсоров. Данные о физиологическом состоянии работника и 3D визуализация действий отображаются в веб-интерфейсе.

Как сообщало ИА REGNUM, власти Москвы для строительства жилых домов по программе реновации с начала 2021 года выделили 17,3 га земли.

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