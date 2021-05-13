Москва, , 10:12 — REGNUM Денежные переводы из России за рубеж остаются самыми выгодными в мире. Об этом говорится в докладе по вопросам миграции и развития за 2020 год, подготовленном Всемирным банком.

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Отмечается, что в прошлом году стоимость перевода денег из России снизилась с 2,1% до 1%. Это наименьшее значение не только для Европы и Центральной Азии (6,4% в среднем), но и для мира в целом. Самыми дешевыми названы транзакции из России в Грузию.

«Наиболее дорогостоящими были переводы из Турцию в Болгарию, а наименее дорогостоящими — из России в Грузию», — отмечено в докладе.

Специалисты отмечают значительное снижение в прошлом году объёма переводов из России в долларовом эквиваленте. Причинами стали снижение курса рубля, низкие цены на нефть и пандемия, ухудшившая положение мигрантов. Такая же ситуация сложилась и почти во всех странах Европы и Центральной Азии, где объём переводов упал на 9,7%, до $56 млрд.

Ранее по теме: Объем трансграничных переводов из РФ будет расти — прогноз экономиста«Согласно подсчетам, в 2021 году объем денежных переводов сократится ещё на 3,2%, поскольку, как ожидается, восстановление стран региона после кризиса будет медленным», — подчёркивают эксперты.

В целом эксперты отмечают, что, несмотря на COVID-19, объём денежных переводов в мире в 2020 году остался на стабильном уровне, а его снижение на 1,6% (до $540 млрд) оказалось меньше ожидаемого.