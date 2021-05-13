Оренбург, , 10:12 — REGNUM В Оренбургской области ожидается резкое колебание температуры воздуха. Дневные температуры могут достигнуть +34 °C, а ночные — упасть ниже ноля.

В период с 14 по 19 мая местами в западных и центральных районах сохранится чрезвычайная пожарная опасность (пятый класс). В этот период прогнозируют аномальную жару со среднесуточной температурой воздуха выше климатической нормы на 9 °C и более, сообщает ГУ МЧС по Оренбуржью.

По данным гидрометцентра, на территории региона в ближайшие дни будет властвовать сухая и ветреная погода. Так, 13 мая воздух прогреется до +30 °C. Ночью в отдельных восточных и северных районах ожидаются заморозки, температура воздуха составит 0…-2°С. Днем 14 мая вновь придет жара (+29 … +34 °C).