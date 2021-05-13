Екатеринбург, , 10:22 — REGNUM Исповедующие ислам жители Свердловской области празднуют один из главных праздников своей религии — Ураза-байрам. Об этом корреспонденту ИА REGNUM сообщили в департаменте информполитики региона.

Религиозный праздник знаменует завершение священного месяца Рамадан. В 2021 году праздничные мероприятия проходят в очной форме, но для профилактики COVID-19 в мечетях стараются избежать скопления людей, проводя несколько молитв вместо одной.

С поздравлением к мусульманам обратился губернатор Евгений Куйвашев. Чиновник отметил активное участие мусульманских организаций в общественной жизни области и их вклад в создание «уважительных и гармоничных межнациональных отношений».

Как сообщало ИА REGNUM, в 2020 году праздник проводили в дистанционном формате из-за пандемии COVID-19.

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