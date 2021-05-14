Ульяновск, , 06:13 — REGNUM В Ульяновской области планируют дополнительно направить на социальную поддержку свыше 800 млн рублей. Данный вопрос рассмотрят депутаты Законодательного собрания региона, сообщили ИА REGNUM в пресс-службе ульяновского губернатора.

По данным министерства финансов, поступления в бюджет региона увеличились ещё на 2,3 млрд рублей, из них 862,4 млн рублей предлагается потратить на решение вопросов социального характера.

По данным властей, 51,5 млн рублей планируется заложить на лекарственные препараты для региональных льготных категорий граждан, страдающих редкими (орфанными) заболеваниями, 428,6 млн рублей — на реализацию закона о звании «Ветеран труда Ульяновской области», ещё 25 млн рублей — на обеспечение жильём детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей.

Бюджет региона в новой будет рассматриваться на заседании областного парламента.

Как сообщало ИА REGNUM, в Ульяновской области в январе — апреле 2021 года доходы бюджета достигли 21 млрд рублей, что на 18,7% больше аналогичного прошлогоднего периода. Расходная часть выросла на 17,5% — до 23,8 млрд рублей. Бюджет исполнен с дефицитом в сумме 2,8 млрд рублей.

Напомним, в Ульяновской области выделят дополнительные денежные средства на ямочный ремонт дорог муниципального значения. Местные власти до 15 мая должны предоставить документацию для выделения субсидирования.

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