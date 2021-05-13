Вашингтон, 13 мая, 2021, 10:10 — ИА Регнум. Президент Соединенные Штатов Джо Байден призвал граждан страны не запасаться горючим впрок на фоне перебоев из-за кибератаки на трубопровод Colonial Pipeline. Об этом говорится в заявлении пресс-секретаря Белого Дома Джен Псаки.

Бензин

«Байден и Белый дом будут внимательно следить за ситуацией в ближайшие дни, продолжают призывать американцев покупать только то, что необходимо, не запасаться топливом впрок, так как поставки возобновляются», — говорится в заявлении.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее власти США объявили режим чрезвычайной ситуации регионального масштаба в связи с остановкой работы крупнейшей компании-оператора Соединенных Штатов Colonial Pipeline, занимающейся транспортировкой топлива по трубопроводам.

Утверждается, что компания подверглась кибератаке с использованием программы-вымогателя. По неподтвержденным данным, за кибератакой могут стоять злоумышленники из преступной группировки DarkSide.

Почти половина топливных заправок в ряде штатов на юго-востоке США прекратила свою работу из-за отсутствия бензина.

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