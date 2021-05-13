Токио, , 10:12 — REGNUM После прохождения вакцинации от COVID-19 с использованием препарата американо-германского консорциума Pfizer и BioNTech в Японии умерли 39 человек. Об этом 13 мая сообщает газета Yomiuri со ссылкой на данные министерства здравоохранения, труда и благосостояния Японии.

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При этом подчеркивается, что связь между прохождением вакцинации данным препаратом и смертью данных людей медиками не установлена.

Также указывается, что среди умерших были лица в возрасте от 20 до 90 лет. В то же время, по мнению экспертов минздрава Японии, наличие летальных случаев при использовании вакцины Pfizer на данный момент не является причиной для серьезных опасений по поводу качества данного препарата.

Кроме того, отмечается, что в 107 случаях после сделанной прививки наблюдались сильные аллергические реакции, однако они были сняты медикаментозным путем. Помимо этого, после введения второй дозы вакцины у 30% получивших ее наблюдалось временное повышение температуры.

Отметим, по данным американского университета Джонса Хопкинса, занимающегося сбором медицинской статистики в стране и в мире, на сегодняшний день в Японии выявлено аз все время пандемии свыше 660 тыс. носителей коронавируса.