Вашингтон, , 10:29 — REGNUM В городе Иерусалиме необходимо сохранить мир. Об этом президент США Джо Байден заявил в телефонном разговоре с премьер-министром Израиля Биньямином Нетаньяху, сообщает пресс-служба Белого дома.

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«Джо Байден выразил мнение, что Иерусалим — город, имеющий столь большое значения для верующих всего мира, — должен оставаться мирным местом», — говорится в тексте.

Американский лидер добавил, что США поддерживают восстановление устойчивого спокойствия в ситуации, когда в отношениях между израильтянами и палестинцами возросла напряжённость.

Байден осудил ракетные обстрелы израильских городов движением ХАМАС и другими радикальными группировками. Он и Нетаньяху договорились поддерживать контакты в ближайшие дни.

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