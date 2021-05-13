Петрозаводск, 13 мая, 2021, 10:12 — ИА Регнум. На Октябрьской железной дороге (ОЖД) продолжаются восстановительные работы на месте схода вагонов грузового поезда на станции Заделье в Республике Карелия. В 23:30 мск 12 мая было открыто движение по одному пути для пропуска поездов, которые на несколько часов были задержаны в связи с ЧП. Об этом 13 мая сообщили в пресс-службе ОЖД.

Пресс-служба СЗТП После схода вагонов в Карелии открыто движение по одному пути.

Напомним, днем 12 мая произошёл сход с рельсов 19 порожних вагонов грузового поезда на главном пути с обрывом электропроводов у железнодорожной станции Заделья в Республике Карелия. В ходе произошедшего никто не пострадал, но движение на участке Петрозаводск — Медвежья Гора временно приостановлено. В результате чего три пассажирских поезда — № 15 Мурманск — Москва, № 91 Мурманск — Москва, Москва — Мурманск — задержались в пути на срок от шести до девяти часов.

«Для пассажиров задержанных поездов организовано питание. В ОАО «РЖД» организован штаб по ликвидации последствий схода, на месте работают восстановительные поезда со станций Петрозаводск и Медвежья Гора», — уточнили в ОЖД.

По факту аварии Северо-Западное следственное управление на транспорте СК России начала проверку по факту нарушений правил безопасности движения и эксплуатации железнодорожного транспорта (ч.1 ст. 263 УК РФ). Также свою проверку начала Карельская транспортная прокуратура, которая оценит соблюдение безопасности при эксплуатации железнодорожного транспорта.