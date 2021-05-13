Таймырский Долгано-Ненецкий район, Красноярский край, 13 мая, 2021, 10:09 — ИА Регнум. Таймырская Хатанга (Красноярский край) станет точкой отправки туристов по маршруту на Северный полюс. Об этом ИА REGNUM сообщили 13 мая в правительстве Красноярского края.

Qweasdqwe Аэропорт «Хатанга»

Как уточняют краевые власти, подготовка уже ведется: началась реконструкция гостиницы «Заполярье». В 2021 году в сельском аэропорту построят модульный аэровокзал. Рулежные дорожки и взлетно-посадочную полосу отремонтируют.

«Музей мамонта», размещенный в пещере в слоях вечной мерзлоты, планируют переоборудовать и модернизировать. Также планируется организация круизных поездок по реке Котуйкан до Хатанги.

Напомним, предложение об организации полетов на Северный полюс поступило на Красноярском экономическом форуме во время встречи красноярского губернатора Александра Усса и шведского ученого Фредерика Паулсена.

«Для нас важно запускать подобные проекты, потому что они развивают инфраструктуру населенных пунктов, в данном случае мы говорим о Хатанге», — отметил Усс.

По словам главы Таймырского Долгано-Ненецкого района Красноярского края Евгения Вершинина, первый полет на Северный полюс через Хатангу может быть совершен уже в 2022 году.

«Потребность в этом маршруте есть — сегодня люди туда летают через Норвегию. Уверен, у туризма в Хатанге есть будущее», — считает Вершинин.

Как сообщало ИА REGNUM, в Таймырском муниципальном районе Красноярского края создадут современный многофункциональный туристический комплекс «Затундра».

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