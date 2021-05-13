Владивосток, , 10:18 — REGNUM Специалисты кризисно-адаптационного центра «Мир ребёнка» на базе детской краевой психиатрической больницы во Владивостоке с начала 2021 года провели 152 скрининга, 49 тренингов, семинары для 148 педагогов города и для 82 слушателей в Арсеньеве, а также организовали специализированную конференцию для 120 врачей, сообщили корреспонденту ИА REGNUM в пресс-службе правительства Приморского края.

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На «телефон доверия» поступило 1919 звонков. При этом в 2,9 раза увеличилось количество звонков от детей и подростков.

По словам главного врача клинической детской психиатрической больницы Анастасии Гороховой, дети зачастую не понимают собственные чувства, то, что называется эмоциональным интеллектом:

«Им больно, обидно, страшно. Очень важно не только оградить подрастающего человека от зла, но и научить переживать негативный опыт. Дети и родители перестали скрывать проблемы, стали доверять их специалистам, знают о «телефоне доверия» и чаще звонят нам».

Основные темы, с которыми обращаются дети, — суицидальная тематика, жестокое обращение и пренебрежение нуждами детей как в семье, так и среди сверстников, в том числе интернет-угрозы и сексуальное насилие.

С начала года в центре «Мир ребёнка» проведено 575 консультаций. В 1,3 раза увеличилось количество первичных обращений. Взято под наблюдение специалистами 76 обращений.

Врачи консультируют при трудностях в общении со сверстниками и травле в школе (буллинг), пострадавших от жестокого обращения дома или на улице, эмоционального, физического, сексуального насилия, давления информационного поля со стороны интернет-групп, организаторов игр жестокого характера, в случае страха перед неизвестностью будущего, а также «при ранних признаках проявления гомосексуальности».

Как сообщало ИА REGNUM, распознать в спокойном, воспитанном и на первый взгляд благонадежном подростке монстра, который скоро возьмет в руки оружие и пойдет убивать детей и взрослых, очень сложно, но возможно. Только внимательное наблюдение и изучение активности молодого человека в социальных сетях может указать на готовящееся им злодеяние, заявила психолог Любовь Беляева.