Симферополь, 13 мая, 2021, 10:02 — ИА Регнум. Снижение урожайности персиков и абрикосов в 2021 году возможно из-за температурных аномалий зимой и весной. Мнение высказал доцент кафедры плодоводства и виноградарства Крымского федерального университета Владимир Рябов, об этом сообщили в пресс-службе КФУ. Больше всего пострадали деревья в предгорной части Симферопольского района.

Пьер Огюст Ренуар. Персики. 1895

«В конце января и в начале февраля температура в некоторых регионах Крыма поднималась до +18 градусов днём, а с 14 по 20 февраля опускалась до — 15 градусов в столице и — 18 градусов в степных и предгорных районах. Такая ситуация привела к тому, что некоторые плодовые культуры (персики и абрикосы), завершив период биологического покоя, начали преждевременную вегетацию. Это привело к снижению морозостойкости растений и вызвало сильное повреждение цветковых почек в период последовавших морозов. При этом степень повреждений была значительной и по большинству сортов достигала 80−90% от общего количества заложившихся цветков», — отметил Рябов.

В то же время семечковые и косточковые культуры — черешня, вишня, слива — благополучно перенесли все аномалии, все благополучно отцвели и уже дали обильную завязь.

«Таким образом, несмотря на возможный недобор абрикосов и персиков, в целом урожай плодовых культур в текущем году ожидается высоким», — добавил Рябов.

В целом, по словам Рябова, сохранение тенденции потепления для развития садоводства в Крыму должно иметь положительное значение.